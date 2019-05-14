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7 марта, 15:45 • 92888 просмотра

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7 марта, 13:58 • 100868 просмотра

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7 марта, 08:52 • 124476 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 112037 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138074 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144697 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Тернопольской области массово погибли пчелы

В Тернопольской области массово погибли пчелы

Киев  •  УНН

 • 14858 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В Шумском районе местные жители обратились в полицию по поводу массовой гибели пчел. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области, передает УНН.

Житель села Большие Загайцы сообщил правоохранителям, что работники агрофирмы, не предупредив жителей окрестных сел, которые занимаются пчеловодством, проводили скропление своих полей химикатами, что привело к гибели пчел и нарушению ветеринарных правил.

Выяснилось, что агрофирма проводила скроплення полей с рапсом между селами Мировое и Рохманов.

Жители сел, занимающиеся пчеловодством в окрестных населенных пунктах, говорят, что насекомые внезапно начали погибать. Сейчас создана специальная комиссия, которая установит нанесенный ущерб.

Полицейские внесли сведения по данному факту в ЕРДР и квалифицировали частью 1 статьи 251 УК - нарушение ветеринарных правил. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, Министерство экологии и природных ресурсов Украины обратилось в Европейский Союз по рекомендациям и консультациями, которые касаются использования некоторых видов пестицидов, на запрете которых настаивают пчеловоды и общественные организации.

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