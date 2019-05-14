В Тернопольской области массово погибли пчелы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Шумском районе местные жители обратились в полицию по поводу массовой гибели пчел. Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области, передает УНН.
Житель села Большие Загайцы сообщил правоохранителям, что работники агрофирмы, не предупредив жителей окрестных сел, которые занимаются пчеловодством, проводили скропление своих полей химикатами, что привело к гибели пчел и нарушению ветеринарных правил.
Выяснилось, что агрофирма проводила скроплення полей с рапсом между селами Мировое и Рохманов.
Жители сел, занимающиеся пчеловодством в окрестных населенных пунктах, говорят, что насекомые внезапно начали погибать. Сейчас создана специальная комиссия, которая установит нанесенный ущерб.
Полицейские внесли сведения по данному факту в ЕРДР и квалифицировали частью 1 статьи 251 УК - нарушение ветеринарных правил. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, Министерство экологии и природных ресурсов Украины обратилось в Европейский Союз по рекомендациям и консультациями, которые касаются использования некоторых видов пестицидов, на запрете которых настаивают пчеловоды и общественные организации.