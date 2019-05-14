На Тернопільщині масово загинули бджоли
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Шумському районі місцеві мешканці звернулись до правоохоронців з приводу масової загибелі бджіл. Про це повідомляє прес-служба поліції Тернопільської області, передає УНН.
Житель села Великі Загайці повідомив правоохоронцям, що працівники агрофірми, не попередивши жителів навколишніх сіл, які займаються бджолярством, проводили скроплення своїх полів хімікатами, що призвело до загибелі бджіл та порушення ветеринарних правил.
З’ясувалося, що агрофірма проводила скроплення полів з ріпаком між селами Мирове та Рохманів.
Селяни, що займаються бджолярством у навколишніх населених пунктах, кажуть, що комахи раптово почали гинути. Наразі створена спеціальна комісія, яка встановить завдані збитки.
Поліцейські внесли відомості за даним фактом в ЄРДР і кваліфікували частиною 1 статті 251 ККУ - порушення ветеринарних правил. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, Міністерство екології та природних ресурсів України звернулося до Європейського Союзу за рекомендаціями і консультаціями, які стосуються використання деяких видів пестицидів, на забороні яких наполягають бджолярі та громадські організації.