Мінприроди звернулося до ЄС через деякі пестициди
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Міністерство екології та природних ресурсів України звернулося до Європейського Союзу за рекомендаціями і консультаціями, які стосуються використання деяких видів пестицидів, на забороні яких наполягають бджолярі та громадські організації. Про це заявив заступник міністра екології та природних ресурсів України Віктор Вакараш під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо пожежонебезпечної ситуації в Україні у вівторок, передає кореспондент УНН.
"Проблематика, яка існує з питань, що виникли в процесі використання (агрохімікатів і пестицидів – ред.), враховуючи звернення бджолярів і громадських організацій – вони наполягають на забороні використання окремих видів пестицидів. З цією метою, зважаючи на те, що у нас є меморандуми щодо використання пестицидів і агрохімікатів, Мінприроди звернулось до Євросоюзу з метою отримання рекомендацій і консультацій, яким чином нам поступати з тим переліком – їх біля 50 – на забороні яких в нашій державі наполягають", - сказав Вакараш.
Він зазначив, що після отримання висновків і можливих рекомендацій будуть внесені відповідні пропозиції щодо скасування у встановленому порядку використання цих пестицидів і агрохімікатів.
Нагадаємо, у Мінприроди розповіли про загибель бджіл від пестицидів.