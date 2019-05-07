Мінприроди звернулося до ЄС через деякі пестициди

"Проблематика, яка існує з питань, що виникли в процесі використання (агрохімікатів і пестицидів – ред.), враховуючи звернення бджолярів і громадських організацій – вони наполягають на забороні використання окремих видів пестицидів. З цією метою, зважаючи на те, що у нас є меморандуми щодо використання пестицидів і агрохімікатів, Мінприроди звернулось до Євросоюзу з метою отримання рекомендацій і консультацій, яким чином нам поступати з тим переліком – їх біля 50 – на забороні яких в нашій державі наполягають", - сказав Вакараш.

Він зазначив, що після отримання висновків і можливих рекомендацій будуть внесені відповідні пропозиції щодо скасування у встановленому порядку використання цих пестицидів і агрохімікатів.

Нагадаємо, у Мінприроди розповіли про загибель бджіл від пестицидів.