В Мінприроди розповіли про загибель бджіл від пестицидів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Основною причиною загибелі бджіл від пестицидів є те, що сільгоспвиробники порушують регламенти застосування препаратів в період цвітіння. Про це заявив заступник міністра екології та природних ресурсів України Віктор Вакараш під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо пожежонебезпечної ситуації в Україні у вівторок, передає кореспондент УНН.
“Загибель бджіл: за аналітикою, яка була проведена підрозділами Держпродспоживслужби, основною причиною є те, що сільгоспвиробники порушують регламенти застосування пестицидів, а саме окропку рослин в період цвітіння”, — сказав Вакараш.
З його слів, головною проблемою є те, що органи місцевого самоврядування, обласні державні адміністрації, Держпродспоживслужби та інші відповідальні органи не слідкують за тим, щоб виробники вчасно попереджали і населення, і інших сільгоспвиробників про обробку полів пестицидами.
Нагадаємо, минулого року у Волинській області поліція зафіксувала масовий мор бджіл.