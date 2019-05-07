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В Мінприроди розповіли про загибель бджіл від пестицидів

В Мінприроди розповіли про загибель бджіл від пестицидів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Основною причиною загибелі бджіл від пестицидів є те, що сільгоспвиробники порушують регламенти застосування препаратів в період цвітіння. Про це заявив заступник міністра екології та природних ресурсів України Віктор Вакараш під час засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо пожежонебезпечної ситуації в Україні у вівторок, передає кореспондент УНН.

“Загибель бджіл: за аналітикою, яка була проведена підрозділами Держпродспоживслужби, основною причиною є те, що сільгоспвиробники порушують регламенти застосування пестицидів, а саме окропку рослин в період цвітіння”, — сказав Вакараш.

З його слів, головною проблемою є те, що органи місцевого самоврядування, обласні державні адміністрації, Держпродспоживслужби та інші відповідальні органи не слідкують за тим, щоб виробники вчасно попереджали і населення, і інших сільгоспвиробників про обробку полів пестицидами.

Нагадаємо, минулого року у Волинській області поліція зафіксувала масовий мор бджіл

Українські Національні Новини

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