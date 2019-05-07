В Минприроды рассказали о гибели пчел от пестицидов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Основной причиной гибели пчел от пестицидов является то, что сельхозпроизводители нарушают регламенты применения препаратов в период цветения. Об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Виктор Вакараш во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по пожароопасной ситуации в Украине во вторник, передает корреспондент УНН.
"Гибель пчел: по аналитике, которая была проведена подразделениями Госпродпотребслужбы, основной причиной является то, что сельхозпроизводители нарушают регламенты применения пестицидов, а именно окропку растений в период цветения", - сказал Вакараш.
По его словам, главной проблемой является то, что органы местного самоуправления, областные государственные администрации, Госпродпотребслужба и другие ответственные органы не следят за тем, чтобы производители вовремя предупреждали и населения, и других сельхозпроизводителей об обработке полей пестицидами.
В прошлом году в Волынской области полиция зафиксировала массовый мор пчел.