Минприроды обратилось в ЕС из-за некоторых пестицидов

"Проблематика, которая существует с вопросов, возникших в процессе использования (агрохимикатов и пестицидов - ред.), Учитывая обращение пчеловодов и общественных организаций - они настаивают на запрете использования отдельных видов пестицидов. С этой целью, несмотря на то, что у нас есть меморандумы об использовании пестицидов и агрохимикатов, Минприроды обратилось к Евросоюзу с целью получения рекомендаций и консультаций, каким образом нам поступать с тем перечнем - их около 50 - на запрете которых в нашем государстве настаивают", - сказал Вакараш.

Он отметил, что после получения выводов и возможных рекомендаций будут внесены соответствующие предложения об отмене в установленном порядке использования этих пестицидов и агрохимикатов.

Напомним, в Минприроды рассказали о гибели пчел от пестицидов.