На территории Лавры задержали четырех человек за хулиганство - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Правоохранители задержали четырех активных участников хулиганских действий на территории Киево-Печерской лавры 19 апреля, им сообщили о подозрении, указали в полиции Киева и Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.
Детали
Речь идет об инциденте, произошедшем вчера, 19 апреля, после завершения работы комиссии МКИП.
Согласно материалам следствия, группа лиц пытались попасть в один из корпусов Лавры. Как указывает прокуратура, нарушители, игнорируя замечания представителей органов правопорядка, устроили с ними потасовку.
"Группа лиц повредила защитные роллеты и зашла в помещение, которое представители комиссии осмотрели и опечатали", - указали в полиции.
Правоохранители провели ряд следственных действий и с помощью аналитиков установили четырех наиболее активных участников, совершивших правонарушения. Их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили в отдел полиции.
"Ими оказались две женщины, 1986 и 1984 годов рождения, и двое мужчин, 1983 и 2001 годов рождения", - сообщили в полиции.
Задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, отметили в прокуратуре.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
"Спасибо правоохранителям за оперативное реагирование", - прокомментировали в МКИП.
Напомним
19 апреля после работы комиссии МКИП по приемке-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" собрались неустановленные лица. В правоохранительные органы было подано заявление о нарушении общественного порядка.
По данным МКИП, 29 марта УПЦ МП должна была освободить здания Киево-Печерской Лавры. Как сообщили в министерстве, договор пользования Киево-Печерской Лаврой разрывается с 29 марта 2023 года.
30 марта в Лавре должна была начать работу комиссия МКИП по приемке-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Но 30 и 31 марта комиссию в Лавру не пустили. Полиция открыла производство из-за препятствования работе комиссии.
Комиссия МКИП начала работу в Лавре только примерно неделю назад, 12 апреля, и ее представители были поражены последствиями пользования святыней представителями УПЦ МП, попросили открытия производства. Производство открыли.