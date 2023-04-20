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На территории Лавры задержали четырех человек за хулиганство - полиция

На территории Лавры задержали четырех человек за хулиганство - полиция

Киев • УНН

 • 560304 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Правоохранители задержали четырех активных участников хулиганских действий на территории Киево-Печерской лавры 19 апреля, им сообщили о подозрении, указали в полиции Киева и Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.

Детали

Речь идет об инциденте, произошедшем вчера, 19 апреля, после завершения работы комиссии МКИП.

Согласно материалам следствия, группа лиц пытались попасть в один из корпусов Лавры. Как указывает прокуратура, нарушители, игнорируя замечания представителей органов правопорядка, устроили с ними потасовку.

"Группа лиц повредила защитные роллеты и зашла в помещение, которое представители комиссии осмотрели и опечатали", - указали в полиции. 

Правоохранители провели ряд следственных действий и с помощью аналитиков установили четырех наиболее активных участников, совершивших правонарушения. Их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили в отдел полиции.

"Ими оказались две женщины, 1986 и 1984 годов рождения, и двое мужчин, 1983 и 2001 годов рождения", - сообщили в полиции.

Задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, отметили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. 

"Спасибо правоохранителям за оперативное реагирование", - прокомментировали в МКИП.

Напомним

19 апреля после работы комиссии МКИП по приемке-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" собрались неустановленные лица. В правоохранительные органы было подано заявление о нарушении общественного порядка.

По данным МКИП, 29 марта УПЦ МП должна была освободить здания Киево-Печерской Лавры. Как сообщили в министерстве, договор пользования Киево-Печерской Лаврой разрывается с 29 марта 2023 года.

30 марта в Лавре должна была начать работу комиссия МКИП по приемке-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Но 30 и 31 марта комиссию в Лавру не пустили. Полиция открыла производство из-за препятствования работе комиссии.

Комиссия МКИП начала работу в Лавре только примерно неделю назад, 12 апреля, и ее представители были поражены последствиями пользования святыней представителями УПЦ МП, попросили открытия производства. Производство открыли.

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