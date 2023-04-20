На території Лаври затримали чотирьох людей за хуліганство - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Правоохоронці затримали чотирьох активних учасників хуліганських дій на території Києво-Печерської лаври 19 квітня, їм повідомили про підозру, вказали у поліції Києва та Київській міській прокуратурі, пише УНН.
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Ідеться про інцидент, що стався вчора, 19 квітня, після завершення роботи комісії МКІП.
Згідно з матеріалами слідства, група осіб намагалися потрапити до одного з корпусів Лаври. Як вказує прокуратура, порушники, ігноруючи зауваження представників органів правопорядку, влаштували з ними штовханину.
"Група осіб пошкодила захисні ролети та зайшла до приміщення, яке представники комісії оглянули та опечатали", - вказали у поліції.
Правоохоронці провели низку слідчих дій та за допомоги аналітиків встановили чотирьох найбільш активних учасників, які вчинили правопорушення. Їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до відділу поліції.
"Ними виявилися двоє жінок, 1986 та 1984 років народження, та двоє чоловіків, 1983 та 2001 років народження", - повідомили у поліції.
Затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, зазначили у прокуратурі.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.
"Дякуємо правоохоронцям за оперативне реагування", - прокоментували у МКІП.
Нагадаємо
19 квітня після роботи комісії МКІП з приймання-передачі державного майна національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" зібралися невстановлені особи. До правоохоронних органів було подано заяву щодо порушення громадського порядку.
За даними МКІП, 29 березня УПЦ МП мала звільнити будівлі Києво-Печерської Лаври. Як повідомили у міністерстві, договір користування Києво-Печерською Лаврою розривається з 29 березня 2023 року.
30 березня у Лаврі повинна була почати роботу комісія МКІП з приймання-передачі державного майна національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Але 30 та 31 березня комісію до Лаври не пустили. Поліція відкрила провадження через перешкоджання роботі комісії.
Комісія МКІП розпочала роботу в Лаврі лише приблизно тиждень тому, 12 квітня, і її представники були вражені наслідками користування святинею представниками УПЦ МП, попросили відкриття провадження. Провадження відкрили.