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Мінкульт: після роботи комісії в Лаврі зібралися невідомі, у поліцію подали заяву про порушення порядку

Мінкульт: після роботи комісії в Лаврі зібралися невідомі, у поліцію подали заяву про порушення порядку

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Після роботи комісії МКІП з приймання-передачі державного майна національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" зібралися невстановлені особи. До правоохоронних органів подано заяву щодо порушення громадського порядку. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що комісія 19 квітня розпочала роботу о 08:30 та завершила роботу з огляду майна корпусів №№ 37, 37-а, 38 (пам’ятки архітектури національного значення – Галерея на Ближніх печерах (37) та Дзвіниця на Ближніх печерах (38), пам’ятки архітектури місцевого значення – Вхід до Галереї Ближніх печер (37А) о 09:30, після чого розпочала опрацювання документів.

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Зазначається, що на момент виходу Комісії з вказаних приміщень жодної сторонньої особи там не було. Після цього, керівництво Заповідника викликало інженера з пожежної безпеки І категорії Мороза Є.В. для фіксації порушень протипожежної безпеки та технічних працівників Заповідника для опечатування приміщень.

Поліція охорони залишилась забезпечувати правопорядок для завершальних технічних робіт після актування Комісією приймання-передачі майна у вказаних корпусах.

Цитата

«Станом на зараз невстановлені особи, які утворили скупчення після завершення роботи Комісії, вчиняють відверте порушення громадського порядку, про що в.о. генерального директора Остапенко М. подав відповідну заяву до правоохоронних органів», - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо

Тиждень тому комісія Мінкульту почала роботу в Лаврі, її представники були вражені наслідками користування святинею представниками УПЦ МП, попросили відкриття провадження. Провадження відкрили.

За даними МКІП, 29 березня УПЦ МП мала звільнити будівлі Києво-Печерської Лаври.

Спочатку Комісію Мінкульту не пустили в Києво-Печерську Лавру 30 та 31 березня. Поліція відкрила провадження через перешкоджання роботі Комісії.

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