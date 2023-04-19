Минкульт: после работы комиссии в Лавре собрались неизвестные, в полицию подали заявление о нарушении порядка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. После работы комиссии МКИП по приемке-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" собрались неустановленные лица. В правоохранительные органы подано заявление о нарушении общественного порядка. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики, передает УНН.
Детали
Сообщается, что комиссия 19 апреля начала работу в 08:30 и завершила работу по осмотру имущества корпусов №№ 37, 37-а, 38 (памятники архитектуры национального значения – Галерея на Ближних пещерах (37) и Колокольня на Ближних пещерах (38), памятники архитектуры местного значения – Вход в Галерею Ближних пещер (37А) в 09:30, после чего начала обработку документов.
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Отмечается, что на момент выхода Комиссии из указанных помещений ни одного постороннего лица там не было. После этого, руководство заповедника вызвало инженера по пожарной безопасности I категории Мороза Е.В. для фиксации нарушений противопожарной безопасности и технических работников заповедника для опечатывания помещений.
Полиция охраны осталась обеспечивать правопорядок для завершающих технических работ после актуализации Комиссией приемки-передачи имущества в указанных корпусах.
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«По состоянию на сейчас неустановленные лица, которые образовали скопление после завершения работы Комиссии, совершают откровенное нарушение общественного порядка, о чем и.о. генерального директора Остапенко М. подал соответствующее заявление в правоохранительные органы», - отмечается в сообщении.
Напомним
Неделю назад комиссия Минкульта начала работу в Лавре, ее представители были поражены последствиями пользования святыней представителями УПЦ МП, попросили открытия производства. Производство открыли.
По данным МКИП, 29 марта УПЦ МП должна была освободить здания Киево-Печерской Лавры.
Сначала Комиссию Минкульта не пустили в Киево-Печерскую Лавру 30 и 31 марта. Полиция открыла производство из-за препятствования работе Комиссии.