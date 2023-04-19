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Комісія Мінкульту продовжує роботу в Лаврі: оглянули ще три пам'ятки і показали фото

Комісія Мінкульту продовжує роботу в Лаврі: оглянули ще три пам'ятки і показали фото

Київ • УНН

 • 873319 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Комісія МКІП з приймання-передачі державного майна національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" оглянула ще три будівлі в Києво-Печерській Лаврі - дві пам'ятки національного значення, одна - місцевого, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Комісія МКІП в Лаврі продовжує працювати. Нею було здійснено огляд 3 -х пам’яток (2 національного, 1 місцевого значення). А саме - майна корпусу 37, 37-а, 38 – галерея до Ближніх печер, Дзвіниця на Ближніх печерах, Вхід до Галереї Ближніх печер", - повідомив міністр.

Деталі

Як вказав Ткаченко, "двері будівель були зачинені, тому у присутності в.о. генерального директора національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Остапенка М.А. та заступника Рудника О.В. за допомогою відповідних засобів технічними працівниками було забезпечено доступ Комісії до вказаних приміщень".

З його слів, вказані об'єкти є пам'ятками архітектури національного значення та місцевого, складовими пам'ятки національного значення Ансамбля Києво-Печерської лаври та складовими об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Стан об'єктів видно на фото. Крім того, ознак вжиття орендарем протипожежних заходів не зафіксовано", - підсумував міністр.

Нагадаємо

Тиждень тому комісія Мінкульту почала роботу в Лаврі, її представники були вражені наслідками користування святинею представниками УПЦ МП, попросила відкриття провадження. Провадження відкрили.

За даними МКІП, 29 березня УПЦ МП мала звільнити будівлі Києво-Печерської Лаври.

Спочатку Комісію Мінкульту не пустили в Києво-Печерську Лавру 30 та 31 березня. Поліція відкрила провадження через перешкоджання робіті Комісії.

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