Комиссия Минкульта продолжает работу в Лавре: осмотрели еще три памятника и показали фото
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Комиссия МКИП по приемке-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" осмотрела еще три здания в Киево-Печерской Лавре - два памятника национального значения, один - местного, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
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"Комиссия МКИП в Лавре продолжает работать. Ею был осуществлен осмотр 3-х памятников (2 национального, 1 местного значения). А именно - имущества корпуса 37, 37-а, 38 – галерея к Ближним пещерам, Колокольня на Ближних пещерах, Вход в Галерею Ближних пещер", - сообщил министр.
Детали
Как указал Ткаченко, "двери зданий были закрыты, поэтому в присутствии и.о. генерального директора национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Остапенко М.А. и заместителя Рудника А.В. с помощью соответствующих средств техническими работниками был обеспечен доступ Комиссии в указанные помещения".
По его словам, указанные объекты являются памятниками архитектуры национального значения и местного, что являются составляющими памятника национального значения Ансамбля Киево-Печерской лавры и составляющими объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Состояние объектов видно на фото. Кроме того, признаков принятия арендатором противопожарных мер не зафиксировано", - подытожил министр.
Напомним
Неделю назад комиссия Минкульта начала работу в Лавре, ее представители были поражены последствиями пользования святыней представителями УПЦ МП, попросила открытия производства. Производство открыли.
По данным МКИП, 29 марта УПЦ МП должна была освободить здания Киево-Печерской Лавры.
Сначала Комиссию Минкульта не пустили в Киево-Печерскую Лавру 30 и 31 марта. Полиция открыла производство из-за препятствования работе Комиссии.