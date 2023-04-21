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На территории Лавры ситуация спокойная, у людей проверяют документы - полиция

На территории Лавры ситуация спокойная, у людей проверяют документы - полиция

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Ситуация на территории Киево-Печерской Лавры спокойная, правонарушений не зафиксировано. Для входа на территорию люди предъявляют документы, всех пропускают без препятствий. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве Оксана Тищенко.

Цитата

«Правоохранители обеспечивают правопорядок, ситуация спокойная, каких-либо правонарушений не зафиксировано», - сказала Тищенко.

На вопрос, проверяют ли паспорт при входе на территорию Лавры, Тищенко ответила: «Все лица, которые сюда заходят, просто предъявляют документы и заходят, всех пропускают без препятствий».

Дополнение

Комиссия МКИП по приемке-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" сегодня осмотрела в Лавре еще один памятник, где обнаружили нарушения, после этого представители заповедника опечатали корпус.

29 марта УПЦ МП должна была освободить здания Киево-Печерской Лавры. Как сообщили в министерстве, договор пользования Киево-Печерской Лаврой разрывается с 29 марта 2023 года.

30 марта в Лавре должна была начать работу комиссия МКИП по приемке-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская Лавра". Но 30 и 31 марта комиссию в Лавру не пустили. Полиция открыла производство из-за препятствования работе комиссии.

Периодически устраивают стычки на территории Киево-Печерской Лавры. Например, правоохранители задержали четырех активных участников хулиганских действий на территории Киево-Печерской лавры 19 апреля, им сообщили о подозрении.

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