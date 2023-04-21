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На території Лаври ситуація спокійна, у людей перевіряють документи - поліція

На території Лаври ситуація спокійна, у людей перевіряють документи - поліція

Київ • УНН

 • 1188743 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Ситуація на території Києво-Печерської Лаври спокійна, правопорушень не зафіксовано. Для входу на територію люди пред'являють документи, усіх пропускають без перешкод. Про це у коментарі УНН повідомила пресофіцер Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксана Тищенко.

Цитата

«Правоохоронці забезпечують правопорядок, ситуація спокійна, будь-яких правопорушень не зафіксовано», - сказала Тищенко.

На запитання, чи перевіряють паспорт при вході на територію Лаври, Тищенко відповіла: «Усі особи, які сюди заходять, просто пред'являють документи та заходять, усіх пропускають без перешкод».

Доповнення

Комісія МКІП з приймання-передачі державного майна національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" сьогодні оглянула в Лаврі ще одну пам'ятку, де виявили порушення, після цього представники заповідника опечатали корпус.

29 березня УПЦ МП мала звільнити будівлі Києво-Печерської Лаври. Як повідомили у міністерстві, договір користування Києво-Печерською Лаврою розривається з 29 березня 2023 року.

30 березня у Лаврі повинна була почати роботу комісія МКІП з приймання-передачі державного майна національного заповідника "Києво-Печерська Лавра". Але 30 та 31 березня комісію до Лаври не пустили. Поліція відкрила провадження через перешкоджання роботі комісії.

Періодично влаштовують сутички на території Києво-Печерської Лаври. Наприклад, правоохоронці затримали чотирьох активних учасників хуліганських дій на території Києво-Печерської лаври 19 квітня, їм повідомили про підозру.

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