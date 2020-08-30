На Тайване девочку унесло в небо на воздушном змее
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. На Тайване трехлетнюю девочку унесло в небо на огромном воздушном змее во время Международного фестиваля воздушных змеев в городе Синьчжу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на тайваньское издание Apple Daily.
Инцидент произошел в воскресенье в северо-западном городе Синьчжу на ежегодном фестивале воздушных змеев. Ребенок запуталась в задней части ткани воздушного змея, который поднялся в небо за сильного ветра.
Отмечается, что девочка весила всего 13 кг. Ее смогли спасти, после того как она около 30 секунд пролетела в воздухе и под конец — приблизилась достаточно близко к земле, чтобы ее схватили зрители фестиваля.
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Девочку доставили в больницу, однако она отделалась только царапинами на лице и шее, сообщил заместитель мэра города Синьчжу.
После инцидента дальнейшее проведение фестиваля было решено приостановить.