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Американець сконструював “пістолет”, який стріляє захисними масками

Американець сконструював “пістолет”, який стріляє захисними масками

Київ • УНН

 • 45410 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Американський блогер Алан Пен сконструював “пістолет”, який стріляє медичними масками і записав відео, як використовував це на практиці. Відповідне відео він розмістив на своєму YouToube-каналі, передає УНН.

“Я зробив засіб для запуску масок і привіз його до Хантінгтон-Біч, одне із міст на півдні Каліфорнії”, — йдеться у підписі до відео.

Так, сконструйований пістолет потрібно наводити за кілька метрів на рівні голови людини і вистрілювати, маска закріплюється на обличчі. Помітно, що технічний засіб недоопрацьований, адже не завжди може правильно розміститися на обличчі.

Додамо, що відео блогера набрало вже понад 900 тис. переглядів.

Нагадаємо, Японський художник, 80-річний Тацуо Хоріучі, відомий у всьому світі своїми неймовірними навичками малювання. Тим не менш, він не використовує олівці, ручки або фарби для свого мистецтва. Замість цього він створює шедеври в Microsoft Excel.

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