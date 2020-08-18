Американец сконструировал "пистолет", который стреляет защитными масками
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Американский журналист Алан Пен сконструировал "пистолет", который стреляет медицинскими масками и записал видео, как использовал это на практике. Соответствующее видео он разместил на своем YouToube-канале, передает УНН.
“Я сделал средство для запуска масок и привез его в Хантингтон-Бич, один из городов на юге Калифорнии”, — говорится в подписи к видео.
Так, сконструированный пистолет следует использовать в нескольких метрах на уровне головы человека и стрелять, маска закрепляется на лице. Заметно, что техническое средство является недоработанным, ведь не всегда может правильно разместиться на лице.
Добавим, что видео блогера вступило уже более 900 тыс. просмотров.
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