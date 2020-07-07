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В Японії 80-річний дідусь створює шедеври в Microsoft Excel

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Японський художник, 80-річний Тацуо Хоріучі, відомий у всьому світі своїми неймовірними навичками малювання. Тим не менш, він не використовує олівці, ручки або фарби для свого мистецтва. Замість цього він створює шедеври в Microsoft Excel. Про художника і його роботи розповідає японське видання Bored Panda, передає УНН.

Так, Хоріучі вирішив долучитися до світу живопису близько 20 років тому, проте він не хотів витрачати гроші на художні приналежності — він вирішив використовувати свій комп’ютер. При цьому художник не зупинився ні на одній з новомодних програм для малювання, вибравши замість цього Excel.

“Я не очікував, що це (мої картини — ред.) відразу вдосконалюються, тому я склав 10-річний план. Протягом перших трьох років я зосередився на „малюванні“ і малював в Excel все, що можна було побачити, на зразок овочів, таких як морква і японська редька, і дику траву. Протягом наступних 3 років я практикував комбінування мотивів один за іншим, щоб створити картину”, - розповів художник.

Через шість років після початку своєї подорожі в Excel, Хоріучі подав заявку на участь в Excel Authoshape Art Contest і виграв головний приз. Саме тоді він почав приковувати все більше уваги людей до своїх навичок.

З тих пір він став чимось на зразок легенди, а деякі з його робіт навіть були придбані для місцевого художнього музею.

Як повідомляв УНН, вчені знайшли спосіб отримання більш багатої палітри кольорів з доступного спектра, використовуючи невпорядковані структури з природи, які зазвичай виглядають як чорні.

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