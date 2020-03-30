Ученые нашли способ извлечь цвет из черного

ukru
Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 88109 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100946 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103090 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102299 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110483 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99891 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104645 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106488 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131439 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130416 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине запустили электронный кабинет ВЛК: что изменится с 1 апреля

В Украине запустили электронный кабинет ВЛК: что изменится с 1 апреля

5 марта, 18:13 • 28958 просмотра
Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

Украина готовит соглашения, чтобы увеличить производство оружия - Зеленский

5 марта, 18:16 • 55604 просмотра
Глава Пентагона заявил, что США готовы вступить в войну с Китаем

Глава Пентагона заявил, что США готовы вступить в войну с Китаем

5 марта, 18:29 • 23682 просмотра
США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

США фактически отключили HIMARS для Украины, прекратив обмен разведданными

5 марта, 18:37 • 106083 просмотра
В Кривом Роге прогремел взрыв

В Кривом Роге прогремел взрыв

20:07 • 45048 просмотра
публикации
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 110487 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 115611 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 143681 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 186295 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 170951 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 100783 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 105483 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 110917 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 109158 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 108641 просмотра
Актуальное
Ученые нашли способ извлечь цвет из черного

Ученые нашли способ извлечь цвет из черного

Киев  •  УНН

 • 18752 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Ученые нашли способ извлечения более богатой палитры цветов из доступного спектра, используя неупорядоченные структуры из природы, которые обычно выглядят как черные. Об этом пишет EurekAlert!, передает УНН.

Цвета, которые мы видим в природе, часто происходят из наноразмерных структур, которые отражают свет особым образом. Например, крыло бабочки может выглядеть синим, потому что крошечные канавки на поверхности крыла передают отражение только синего света.

Когда поверхности кажутся черными или белыми, это часто происходит из-за того, что наноразмерные структуры полностью разупорядочены, в результате чего весь свет поглощается или отражается.

Команда исследователей, под руководством Университета Бирмингема, нашла способ контролировать прохождение света через эти неупорядоченные поверхности для получения ярких цветов.

Команда, в которую входят исследователи из Университета Людвига Максимилиана в Мюнхене, Германия, и Нанкинского университета в Китае, сравнила метод с техниками, которые художники использовали на протяжении веков. Среди наиболее известных примеров этого - римский кубок Ликурга четвертого века, сделанная из стекла, которое кажется зеленым, когда свет падает на него спереди, и красным, когда свет проходит через него сзади.

Так, исследовательская группа продемонстрировала способ управления этим эффектом для получения чрезвычайно точной цветопередачи.

Различные цвета на изображении представлены в виде различной толщины прозрачного материала - такого как стекло - на литографической пластине. На самом верху исследователи нанесли неупорядоченный слой - в данном случае из случайных скоплений наночастиц золота. Наконец, под этим слоем команда разместила зеркальную, чтобы сформировать прозрачную, полость. Полость способна задерживать частицы света или фотоны внутри. Фотоны ведут себя как волны внутри резонатора, резонируют на разных частотах под литографической поверхностью и выделяют разные цвета в зависимости от длины каждой волны.

Используя эту технику, команда смогла воспроизвести китайскую акварельную живопись с довольно высокой точностью передачи цветов.

"Различные способы, которыми природа может создавать цвета, действительно удивительны. Если мы сможем эффективно использовать их, мы сможем открыть сокровищницу более богатых, более ярких цветов, чем мы когда-либо видели", - комментирует ведущий исследователь, профессор Шуан Чжан.

Напомним, китайские ученые впервые провели телепортацию на орбиту Земли.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости МираТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы