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Учені знайшли спосіб "витягти" колір з чорного

Учені знайшли спосіб "витягти" колір з чорного

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Учені знайшли спосіб отримання багатшої палітри кольорів з доступного спектра, використовуючи невпорядковані структури з природи, які зазвичай виглядають як чорні. Про це пише EurekAlert!, передає УНН.

Кольори, які ми бачимо в природі, часто походять з нанорозмірних структур, які відбивають світло особливим чином. Наприклад, крило метелика може виглядати синім, тому що крихітні канавки на поверхні крила передають відображення тільки синього світла.

Коли поверхні здаються чорними або білими, це часто відбувається через те, що нанорозмірні структури повністю невпорядковані, у результаті чого все світло поглинається або відбивається.

Команда дослідників, під керівництвом Університету Бірмінгема, знайшла спосіб контролювати проходження світла через ці невпорядковані поверхні для отримання яскравих кольорів.

Команда, до якої входять дослідники з Університету Людвіга Максиміліана в Мюнхені, Німеччина, і Нанкинського університету в Китаї, порівняла метод із техніками, які художники використовували протягом століть. Серед найбільш відомих прикладів цього - римський кубок Лікурга четвертого століття, зроблений зі скла, яке здається зеленим, коли світло падає на нього спереду, і червоним, коли світло проходить через нього ззаду.

Так, дослідницька група продемонструвала спосіб управління цим ефектом для отримання надзвичайно точної передачі кольорів.

Різні кольори на зображенні представлені у вигляді різної товщини прозорого матеріалу - такого як скло - на літографічній пластині. Наверху дослідники нанесли невпорядкований шар - у цьому випадку з випадкових скупчень наночастинок золота. Нарешті, під цим шаром команда розмістила дзеркальну, аби сформувати прозору, порожнину. Порожнина здатна затримувати частинки світла або фотони всередині. Фотони поводяться як хвилі всередині резонатора, резонують на різних частотах під літографічною поверхнею і відображають різні кольори залежно від довжини кожної хвилі.

Використовуючи цю техніку, команда змогла відтворити китайський акварельний живопис з досить високою точністю передачі кольорів.

"Різні способи, якими природа може створювати кольори, дійсно дивовижні. Якщо ми зможемо ефективно використовувати їх, ми зможемо відкрити скарбницю багатших, більш яскравих кольорів, ніж ми коли-небудь бачили", - коментує провідний дослідник, професор Шуан Чжан.

Нагадаємо, китайські вчені вперше провели телепортацію на орбіту Землі.

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