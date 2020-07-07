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В Японии 80-летний дедушка создает шедевры в Microsoft Excel

В Японии 80-летний дедушка создает шедевры в Microsoft Excel

Киев  •  УНН

 • 82120 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Японский художник, 80-летний Тацуо Хориучи, известен во всем мире своими невероятными навыками рисования. Тем не менее, он не использует карандаши, ручки или краски для своего искусства. Вместо этого он создает шедевры в Microsoft Excel. О художнике и его работах рассказывает японское издание Bored Panda, передаёт УНН.

Так, Хориучи принял решение приобщиться к миру живописи около 20 лет назад, однако он не хотел тратить деньги на художественные принадлежности - он решил использовать свой компьютер. При этом художник не остановился ни на одном из новомодных программ для рисования, выбрав вместо этого Excel.

«Я не ожидал, что это (мои картины – ред.) сразу усовершенствуются, поэтому я составил 10-летний план. В течение первых трех лет я сосредоточился на «рисовании» и рисовал в Excel все, что можно было увидеть, вроде овощей, таких как морковь и японская редька, и дикую траву. В течение следующих 3 лет я практиковал комбинирование мотивов один за другим, чтобы создать картину», - рассказал художник.

Спустя шесть лет после начала своего путешествия в Excel, Хориучи подал заявку на участие в Excel Authoshape Art Contest и выиграл главный приз. Именно тогда он начал привлекать все больше внимания людей к своим навыкам.

С тех пор он стал чем-то вроде легенды, а некоторые из его работ даже были приобретены в местном художественном музее.

Как сообщал УНН, ученые нашли способ извлечения более богатой палитры цветов из доступного спектра, используя неупорядоченные структуры из природы, которые обычно выглядят как черные.

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