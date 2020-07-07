В Японии 80-летний дедушка создает шедевры в Microsoft Excel

КИЕВ. 7 июля. УНН. Японский художник, 80-летний Тацуо Хориучи, известен во всем мире своими невероятными навыками рисования. Тем не менее, он не использует карандаши, ручки или краски для своего искусства. Вместо этого он создает шедевры в Microsoft Excel. О художнике и его работах рассказывает японское издание Bored Panda, передаёт УНН.