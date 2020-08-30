На Тайвані дівчинку віднесло в небо на повітряному змії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. На Тайвані трирічну дівчинку віднесло в небо на величезному повітряному змії під час Міжнародного фестивалю повітряних зміїв в місті Сіньчжу. Про це повідомляє УНН із посиланням на тайванське видання Apple Daily.
Інцидент стався в неділю в північно-західному місті Сіньчжу на щорічному фестивалі повітряних зміїв. Дитина заплуталась в задній частині тканини повітряного змія, який піднявся в небо через сильний вітер.
Зазначається, що дівчинка важила всього 13 кг. Її змогли врятувати, після того як вона близько 30 секунд пролетіла у повітрі та під кінець — наблизилась достатньо близько до землі, щоб її вхопили глядачами фестивалю.
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Дівчинку доставили в лікарню, проте вона відбулася лише подряпинами на обличчі і шиї, повідомив заступник мера міста Сіньчжу.
Після інциденту подальше проведення фестивалю було вирішено призупинити.