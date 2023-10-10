На Таврическом направлении враг активизировался и изменил тактику штурмов - спикер

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КИЕВ. 10 октября. УНН. За прошедшие сутки на Таврическом направлении враг нанес 19 авиационных ударов, провел 26 боевых столкновений, совершил 705 артиллерийских обстрелов. Об этом сообщил в эфире телемарафона пресс-секретарь Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун, передает корреспондент УНН.

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«За прошедшие сутки враг активизировался – нанес 19 авиационных ударов, провел 26 боевых столкновений, совершил 705 артиллерийских обстрелов. Наша артиллерия отвечает, Мы в два раза увеличили выполнение огневых задач и за прошедшие сутки выполнили 1415 огневых задач», - сказал Александр Штупун.

Детали

Общие потери врага на направлении, по его словам, составили 169 человек. Уничтожено 7 единиц военной техники: 1 танк, 3 артиллерийские системы, 3 единицы автомобильной техники. Также уничтожены 2 склада боеприпасов.

Он уточнил, что враг продолжает давление на Марьинском и Авдеевском направлениях, но безрезультатно. Но страдает гражданская инфраструктура.

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«Не имея успехов на поле боя, враг обстреливает гражданские объекты в населенных пунктах вокруг Авдеевки и Очеретеного. Враг просто бъет по гражданской инфраструктуре», - сказал спикер.

Он также рассказал, что командиры на местах фиксируют изменение вражеской тактики: на штурм россияне посылают небольшие группы под прикрытием небольшого количества техники.

«Они пытаются менять тактику. Если раньше в атаку шел взвод, то сейчас идут отделениями – по 5-8 человек пехоты, иногда под прикрытием БМП или танка. Сейчас им уже сложно набрать по 30-40 человек и отправить их на штурм, потому что все понимают, что их сразу разнесет украинская артиллерия», - рассказал Александр Штупун.

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