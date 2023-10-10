Сили оборони мають частковий успіх в районі Андріївки - речник Генштабу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Про це повідомив у вівторок речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, пише УНН.
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«На Мелітопольському напрямку Сили оборони ведуть активні наступальні дії, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах та виснажують ворога», - сказав він.
Речник додав, що на Бахмутському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області.
«Сили оборони України продовжують на цьому напрямку наступальні та штурмові дії, мають частковий успіх в районі Андріївки, закріплюються на досягнутих рубежах», - сказав Ковальов.
Деталі
На Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку ворога в районі Старомайорського Донецької області, на Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі Левадного, повідомив речник Генштабу.
На Куп'янському напрямку наші захисники відбили п’ять атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харьківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони відбили сім атак ворога в районі Макіївки Луганської області, зазначив Ковальов.
Доповнення
Протягом минулої доби відбулося 39 бойових зіткнень, загалом ворог завдав 1 ракетний та 63 авіаційних удари, здійснив 47 обстрілів з РСЗВ як по позиціях військ, так і по цивільних об’єктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
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