Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 283 тисячі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 283 080 осіб, 4829 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 10.10.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 283 080 (+450) осіб,
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- танків ‒ 4829 (+6),
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- бойових броньованих машин ‒ 9129 (+3),
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- артилерійських систем – 6713 (+7),
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- РСЗВ – 808 (+0),
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- засобів ППО ‒ 544 (+1),
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- літаків – 315 (+0),
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- гелікоптерів – 316 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5207 (+17),
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- крилатих ракет ‒ 1530 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 20 (+0),
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- підводних човнів - 1 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 9125 (+12),
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- спеціальної техніки ‒ 961 (+2).
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Доповнення
Авіація ЗСУ завдала 10 ударів по районах зосередження ворога.