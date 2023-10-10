Авіація ЗСУ завдала 10 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

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"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та станцію РЕБ противника.

Нагадаємо

Українська авіація за добу завдала три удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.