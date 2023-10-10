Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", - говорится в сообщении.
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В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск поразили пункт управления, склад боеприпасов, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию РЭБ противника.
Напомним
Украинская авиация за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.