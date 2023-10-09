Авіація ЗСУ тричі вдарила по районах зосередження росіян - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Українська авіація за добу завдала три удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Цитата
"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби, 2 радіолокаційні станції, 2 райони зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів противника.
Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень.
Нагадаємо
Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.