Авіація ЗСУ тричі вдарила по районах зосередження росіян - Генштаб

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"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 3 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ уразили 3 артилерійських засоби, 2 радіолокаційні станції, 2 райони зосередження особового складу та 2 склади боєприпасів противника.

Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень.

Нагадаємо

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.