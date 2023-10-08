Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

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"Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетним комплексах противника", - йдеться у повідомленні.

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У Генштба додають, що також нашими захисниками знищено 4 БпЛА оперативно тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ уразили артилерійський засіб, район зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.

Протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.

Нагадаємо

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари — по зенітно-ракетним комплексам противника.