Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.
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В Генштба добавляют, что также нашими защитниками уничтожено 4 БПЛА оперативно тактического уровня. Подразделения ракетных войск поразили артиллерийское средство, район сосредоточения личного состава и станцию РЭБ противника.
за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.
Напомним
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара — по зенитно-ракетным комплексам противника.