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Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Киев • УНН

 • 436240 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

"За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Генштба добавляют, что также нашими защитниками уничтожено 4 БПЛА оперативно тактического уровня. Подразделения ракетных войск поразили артиллерийское средство, район сосредоточения личного состава и станцию РЭБ противника.

за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.

Напомним

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара — по зенитно-ракетным комплексам противника.

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