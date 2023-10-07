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29 березня, 17:57 • 177840 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 224842 перегляди

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29 березня, 10:47 • 236051 перегляди

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28 березня, 18:00 • 169038 перегляди

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28 березня, 17:13 • 169207 перегляди

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28 березня, 16:27 • 154099 перегляди

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Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по окупантах за добу – Генштаб

Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по окупантах за добу – Генштаб

Київ • УНН

 • 438966 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари — по зенітно-ракетним комплексам противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що підрозділи ракетних військ України вразили пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 6 артилерійських засобів, район зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.

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