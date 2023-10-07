Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по окупантах за добу – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари — по зенітно-ракетним комплексам противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
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Зазначається, що підрозділи ракетних військ України вразили пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 6 артилерійських засобів, район зосередження особового складу та станцію РЕБ противника.
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