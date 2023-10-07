ЗСУ просуваються вперед на Запоріжжі – ISW

Деталі

6 жовтня українська армія вела наступальні операції на заході Запорізької області і трохи просунулася вперед.

Геолокаційні кадри, опубліковані 5 жовтня, показують, що українські сили просунулися до смуги дерев на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова). Українські сили поступово пересувають лінію фронту ближче до Вербового.

Зазначається, що російські війська, ймовірно, тимчасово відновили, а згодом і втратили підтактичну ініціативу на українському фланзі поблизу Роботиного під час серії контратак за останні кілька тижнів.

Ключові висновки



Українські війська продовжили контрнаступальні дії під Бахмутом і 6 жовтня просунулися на захід Запорізької області.



Схоже, російські сили нещодавно провели ротацію полків у районі Оріхова, продемонструвавши здатність підтримувати свою оборону на цьому критичному ділянці лінії фронту.



Повідомляється, що 6 жовтня російські війська відновили наступ поблизу Куп’янська, але більшість російських сил, які, як повідомляється, розгорнуті на цій ділянці фронту, ймовірно, залишаються боєздатними.



Можливо, російські війська розширюють військову навчальну інфраструктуру на окупованому сході України в рамках поточних зусиль щодо підвищення рівня підготовки та мобілізації російської армії.



Постійні спроби Кремля відвести від себе провину за катастрофу фінансиста Вагнера Євгена Пригожина та зганьбити Пригожина призводять до постійної похвали Пригожина та зусиль захистити його спадщину серед окремих спільнот інформаційного простору.



Повідомляється, що колишні російські військові командири, які брали участь у початку повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році, залишаються на периферійних посадах, які мають певний вплив у російській військовій чи оборонно-промисловій базі.



російські війська в ніч з 5 на 6 жовтня завдали удару з безпілотника Шахед-131/136 по портам, зерновим та прикордонній інфраструктурі на півдні України.



російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Лиман, поблизу Бахмута, Авдіївка-Донецьк, в районі кордону Донецьк-Запоріжжя, на заході Запорізької області і на окремих ділянках просувалися вперед.



Українські війська вели наступальні дії під Бахмутом і просувалися на захід Запорізької області.



Повідомляється, що Росія завербувала до кількох сотень громадян Сербії для боротьби в Україні.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Лимано-Куп’янському напрямку було ліквідовано 116 окупантів - Євлаш