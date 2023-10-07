ВСУ продвигаются вперед на Запорожье - ISW
Киев • УНН
Киев. 7 октября. УНН. ВСУ ведут наступательные действия на Бахмутском направлении и в районе границы Донецко-Запорожской областей. В Запорожской области военные немного продвинулись вперед. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW), передает УНН.
Детали
6 октября украинская армия вела наступательные операции на Западе Запорожской области и немного продвинулась вперед.
Геолокационные кадры, опубликованные 5 октября, показывают, что украинские силы продвинулись к полосе деревьев к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова). Украинские силы постепенно передвигают линию фронта ближе к Вербовому.
Отмечается, что российские войска, вероятно, временно восстановили, а затем и потеряли подтактическую инициативу на украинском фланге вблизи Роботино во время серии контратак за последние несколько недель.
Ключевые выводы
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- Украинские войска продолжили контрнаступательные действия под Бахмутом и 6 октября продвинулись на Запад Запорожской области.
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- Похоже, что российские силы недавно провели ротацию полков в районе Орехова, продемонстрировав способность поддерживать свою оборону на этом критическом участке линии фронта.
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- Сообщается, что 6 октября российские войска возобновили наступление возле Купянска, но большинство российских сил, которые, как сообщается, развернуты на этом участке фронта, вероятно, остаются боеспособными.
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- Возможно, российские войска расширяют военную учебную инфраструктуру на оккупированном востоке Украины в рамках текущих усилий по повышению уровня подготовки и мобилизации российской армии.
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- Постоянные попытки Кремля отвести от себя вину за катастрофу финансиста Вагнера Евгения Пригожина и опозорить Пригожина приводят к постоянной похвале Пригожина и усилиям защитить его наследие среди отдельных сообществ информационного пространства.
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- Сообщается, что бывшие российские военные командиры, участвовавшие в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, остаются на периферийных должностях, которые имеют определенное влияние в российской военной или оборонно-промышленной базе.
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- российские войска в ночь с 5 на 6 октября нанесли удар с беспилотника Шахед-131/136 по портам, зерновым и пограничной инфраструктуре на юге Украины.
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- российские войска продолжали наступательные действия на рубеже Купянск-Лиман, близ Бахмута, Авдеевка-Донецк, в районе границы Донецк-Запорожье, на Западе Запорожской области и на отдельных участках продвигались вперед.
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- Украинские войска вели наступательные действия под Бахмутом и продвигались на Запад Запорожской области.
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- Сообщается, что Россия завербовала до нескольких сотен граждан Сербии для борьбы в Украине.
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