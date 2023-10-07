ВСУ продвигаются вперед на Запорожье - ISW

ukru
Эксклюзив
06:36 • 53404 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 101428 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 129635 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 163550 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 128974 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 122652 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 159756 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116520 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122990 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130636 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 70276 просмотра
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 57197 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 108909 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 56589 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 102049 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 129634 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 163548 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 118531 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 125522 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 159755 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 28380 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 145535 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 153030 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 157374 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 155353 просмотра
Актуальное
ВСУ продвигаются вперед на Запорожье - ISW

ВСУ продвигаются вперед на Запорожье - ISW

Киев • УНН

 • 2263596 просмотра

Киев. 7 октября. УНН. ВСУ ведут наступательные действия на Бахмутском направлении и в районе границы Донецко-Запорожской областей. В Запорожской области военные немного продвинулись вперед. Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

6 октября украинская армия вела наступательные операции на Западе Запорожской области и немного продвинулась вперед.

Геолокационные кадры, опубликованные 5 октября, показывают, что украинские силы продвинулись к полосе деревьев к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова). Украинские силы постепенно передвигают линию фронта ближе к Вербовому.

Отмечается, что российские войска, вероятно, временно восстановили, а затем и потеряли подтактическую инициативу на украинском фланге вблизи Роботино во время серии контратак за последние несколько недель.

Ключевые выводы

  • Украинские войска продолжили контрнаступательные действия под Бахмутом и 6 октября продвинулись на Запад Запорожской области.
  • Похоже, что российские силы недавно провели ротацию полков в районе Орехова, продемонстрировав способность поддерживать свою оборону на этом критическом участке линии фронта.
  • Сообщается, что 6 октября российские войска возобновили наступление возле Купянска, но большинство российских сил, которые, как сообщается, развернуты на этом участке фронта, вероятно, остаются боеспособными.
  • Возможно, российские войска расширяют военную учебную инфраструктуру на оккупированном востоке Украины в рамках текущих усилий по повышению уровня подготовки и мобилизации российской армии.
  • Постоянные попытки Кремля отвести от себя вину за катастрофу финансиста Вагнера Евгения Пригожина и опозорить Пригожина приводят к постоянной похвале Пригожина и усилиям защитить его наследие среди отдельных сообществ информационного пространства.
  • Сообщается, что бывшие российские военные командиры, участвовавшие в начале полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, остаются на периферийных должностях, которые имеют определенное влияние в российской военной или оборонно-промышленной базе.
  • российские войска в ночь с 5 на 6 октября нанесли удар с беспилотника Шахед-131/136 по портам, зерновым и пограничной инфраструктуре на юге Украины.
  • российские войска продолжали наступательные действия на рубеже Купянск-Лиман, близ Бахмута, Авдеевка-Донецк, в районе границы Донецк-Запорожье, на Западе Запорожской области и на отдельных участках продвигались вперед.
  • Украинские войска вели наступательные действия под Бахмутом и продвигались на Запад Запорожской области.
  • Сообщается, что Россия завербовала до нескольких сотен граждан Сербии для борьбы в Украине.

ЧИТАЙТЕ также: на Лимано-Куп’Янском направлении было ликвидировано 116 оккупантов - Евлаш

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы