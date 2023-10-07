Авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по оккупантам за сутки – Генштаб
Киев • УНН
Киев. 7 октября. УН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 удара — по зенитно-ракетным комплексам противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
Отмечается, что подразделения ракетных войск Украины поразили пункт управления, средство противовоздушной обороны, 6 артиллерийских средств, район сосредоточения личного состава и станцию РЭБ противника.
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