Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 283 тысячи
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 283 080 человек, 4829 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 10.10.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 283 080 (+450) человек,
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- танков ‒ 4829 (+6),
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- боевых бронированных машин ‒ 9129 (+3),
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- артиллерийских систем – 6713 (+7),
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- РСЗО – 808 (+0),
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- средств ПВО‒ 544 (+1),
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- самолетов – 315 (+0),
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- вертолетов – 316 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5207 (+17),
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- крылатых ракет ‒ 1530 (+0),
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- кораблей/лодок ‒ 20 (+0),
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- подводных лодок - 1 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 9125 (+12),
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- специальной техники - 961 (+2).
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по районам сосредоточения врага.