Силы обороны имеют частичный успех в районе Андреевки - спикер Генштаба.
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Об этом сообщил во вторник спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона, пишет УНН.
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«На Мелитопольском направлении Силы обороны ведут активные наступательные действия, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага», - сказал он.
Спикер добавил, что на Бахмутском направлении наши войска отбили четыре атаки противника в районе Клещеевки Донецкой области.
«Силы обороны Украины продолжают на этом направлении наступательные и штурмовые действия, имеют частичный успех в районе Андреевки, закрепляются на достигнутых рубежах», - сказал Ковалев.
Детали
На Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаку врага в районе Старомайорского Донецкой области, на Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районе Левадного, сообщил спикер Генштаба.
На Купянском направлении наши защитники отбили пять атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отразили семь атак врага в районе Макеевки Луганской области, отметил Ковалев.
Дополнение
За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений, всего враг нанес 1 ракетный и 63 авиационных удара, совершил 47 обстрелов из РСЗО как по позициям войск, так и по гражданским объектам. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
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