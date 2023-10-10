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На Таврійському напрямку ворог активізувався та змінив тактику штурмів - речник

На Таврійському напрямку ворог активізувався та змінив тактику штурмів - речник

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Минулої доби на Таврійському напрямку ворог завдав 19 авіаційних ударів, провів 26 бойових зіткнень, здійснив 705 артилерійських обстрілів. Про це повідомив в ефірі телемарафону речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, передає кореспондент УНН.

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«Протягом минулої доби ворог активізувався – завдав 19 авіаційних ударів, провів 26 бойових зіткнень, здійснив 705 артилерійських обстрілів. Наша артилерія відповідає, ми в два рази збільшили виконання вогневих завдань і минулої доби виконали 1415 вогневих завдань», - сказав Олександр Штупун.

Деталі

Загальні втрати ворога на напрямку, з його слів, становили 169 осіб. Знищено 7 одиниць військової техніки: 1 танк, 3 артилерійські системи, 3 одиниці автомобільної техніки. Також знищено 2 склади боєприпасів.

Він уточнив, що ворог продовжує тиск на Мар'їнському та Авдіївському напрямках, але безрезультатно. Проте, страждає цивільна інфраструктура.

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«Не маючи успіхів на полі бою, ворог обстрілює цивільні об’єкти в населених пунктах навколо Авдіївки та Очеретеного. Ворог просто б’є по цивільній інфраструктурі», - сказав речник.

Він також розповів, що командири на місцях фіксують змінення ворожої тактики: на штурм росіяни посилають невеликі групи під прикриттям невеликої кількості техніки.

«Вони намагаються міняти тактику. Якщо раніше в атаку йшов взвод, то зараз йдуть відділеннями – по 5-8 чоловік піхоти, іноді під прикриттям БМП або танку. Зараз їм вже складно набрати по 30-40 осіб та відправити їх на штурм, бо всі розуміють, що їх одразу рознесе українська артилерія», - розповів Олександр Штупун.

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