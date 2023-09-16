На Таврическом направлении россияне 15 раз атаковали украинские позиции за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. На Таврическом направлении россияне 15 раз атаковал украинские позиции за сутки и осуществили 535 обстрелов и нанесли 15 авиаударов. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.
Детали
По информации, артиллерийские подразделения Сил обороны Украины таврического направления в течение суток выполнили 791 огневую задачу.
За последние сутки потери врага составили 196 человек (безвозвратные - 57, раненые - 138).
Украинскими воинами уничтожено 19 единиц военной техники россиян. В частности, 2 боевые бронированные машины, 2 артиллерийские системы и минометы, 13 беспилотников, 1 единица автомобильной техники и 1 единица специальной техники.
Добавим
Украинские войска за неделю освободили 4,8 кв.км территории на Таврическом направлении.
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