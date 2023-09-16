На Таврійському напрямку росіяни 15 разів атакував українські позиції за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. На Таврійському напрямку росіяни 15 разів атакував українські позиції за добу та здійснили 535 обстрілів і завдали 15 авіаударів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» бригадний генерал Олександр Тарнавський, передає УНН.
Деталі
За інформацією, артилерійські підрозділи Сил оборони України таврійського напрямку протягом доби виконали 791 вогневе завдання.
За останню добу втрати ворога склали 196 осіб (безповоротні - 57, поранені - 138).
Українськими воїнами знищено 19 одиниць військової техніки росіян. Зокрема, 2 бойові броньовані машини, 2 артилерійські системи та міномети, 13 безпілотників, 1 одиниця автомобільної техніки та 1 одиниця спеціальної техніки.
Додамо
Українські війська за тиждень звільнили 4,8 кв.км території на Таврійському напрямку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Таврійському напрямку окупанти втратили понад три сотні солдатів та 24 одиниці військової техніки