На Таврическом направлении возводят фортификационные сооружения

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" продолжается возведение фортификационных сооружений и инженерных заграждений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Детали

Как отмечается, на Таврическом направлении инженерные подразделения командования Сил поддержки ВСУ обустраивают рубежи обороны.

Они включают в себя противотанковые рвы, траншеи, инженерные и минные заграждения.

Дополнение

Силы обороны на Таврическом направлении за прошедшие сутки уничтожили 453 оккупантов и 68 единиц военной техники. Кроме того, поразили 226 вражеских БПЛА различных типов.