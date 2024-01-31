На Таврическом направлении возводят фортификационные сооружения

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
  •  81566 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
  •  105197 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Эксклюзив
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
  •  128337 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

Эксклюзив
Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог
  •  143035 просмотра

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

Эксклюзив
Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк
30 январь 2024, 11:31  •  133768 просмотра

Трасса М-17 находится хоть и не под абсолютным, но огневым контролем Сил обороны - Гуменюк

Эксклюзив
Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт
30 январь 2024, 10:19  •  131474 просмотра

Полномочия НБУ необходимо существенно сузить - экономический эксперт

Эксклюзив
Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
30 январь 2024, 08:56  •  131429 просмотра

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

Эксклюзив
Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
30 январь 2024, 07:05  •  128411 просмотра

Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

Эксклюзив
В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
29 январь 2024, 12:40  •  149071 просмотра

В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

Эксклюзив
Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
29 январь 2024, 10:36  •  161010 просмотра

Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
На Таврическом направлении возводят фортификационные сооружения

На Таврическом направлении возводят фортификационные сооружения

Киев  •  УНН

31 январь 2024, 12:19  •  2150 просмотра

Read in English

На Таврическом направлении продолжается возведение фортификационных сооружений и обустройство линий обороны противотанковыми рвами, окопами, инженерными и минно-взрывными заграждениями.

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" продолжается возведение фортификационных сооружений и инженерных заграждений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генштаб ВСУ. 

Детали 

Как отмечается, на Таврическом направлении инженерные подразделения командования Сил поддержки ВСУ обустраивают рубежи обороны. 

Они включают в себя противотанковые рвы, траншеи, инженерные и минные заграждения.

Дополнение 

 Силы обороны на Таврическом направлении за прошедшие сутки уничтожили 453 оккупантов и 68 единиц военной техники. Кроме того, поразили 226 вражеских БПЛА различных типов. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
На Таврійському напрямку зводять фортифікаційні споруди
Fortifications are being built in the Tauride sector
Новости по теме

На Таврическом направлении возводят фортификационные сооружения

На Таврическом направлении продолжается возведение фортификационных сооружений и обустройство линий обороны противотанковыми рвами, окопами, инженерными и минно-взрывными заграждениями.

Война •   •  2150 просмотра
На Таврическом направлении возводят фортификационные сооружения

Процесс, который длится всегда: представитель ГУР МО Украины о кибератаке, которой была прекращена спецсвязь между подразделениями ВС РФ

Украинские специалисты ГУР осуществили кибератаку, которая значительно усложнила работу специальной связи сс рф, поэтому управление войсками врага может быть очень проблематичным и даже невозможным. Кроме того удалось получить важные документы и узнать, какие планы были у врага.

Война •   •  2107 просмотра
Процесс, который длится всегда: представитель ГУР МО Украины о кибератаке, которой была прекращена спецсвязь между подразделениями ВС РФ

Убытки для экологии Украины от российской агрессии превысили два триллиона гривен - Шмыгаль

Убытки для экологии Украины от российской агрессии превысили два триллиона гривен.

Война •   •  3126 просмотра
Убытки для экологии Украины от российской агрессии превысили два триллиона гривен - Шмыгаль

В оккупированном Крыму россияне агитируют студентов становиться операторами дронов-камикадзе

Агитируя к службе в рядах оккупантов, россияне в оккупированном Крыму набирают студентов на курсы по оперированию FPV-дронами.

Война •   •  4786 просмотра
В оккупированном Крыму россияне агитируют студентов становиться операторами дронов-камикадзе

Предложение ЕК продлить беспошлинную торговлю для Украины поможет убрать запреты на импорт, введенные Польшей, Словакией и Венгрией - Шмыгаль

Предложение Европейской комиссии о продлении "экономического безвиза" для Украины поможет снять запреты на импорт сельскохозяйственной продукции, которые ввели Польша, Словакия и Венгрия, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Экономика •   •  5687 просмотра
Предложение ЕК продлить беспошлинную торговлю для Украины поможет убрать запреты на импорт, введенные Польшей, Словакией и Венгрией - Шмыгаль

Фонд Вадима Столара запустил онлайн-курс "Стійкість" для поддержки семей военнослужащих

Фонд Вадима Столара запустил онлайн-курс "Стійкість".

Общество •   •  6725 просмотра
Фонд Вадима Столара запустил онлайн-курс "Стійкість" для поддержки семей военнослужащих

Посол Украины вручил верительные грамоты лидеру КНР Си Цзиньпину

30 января 2024 года в Доме народного собрания в Пекине Посол Украины в КНР Павел Рябикин вручил верительные грамоты Председателю КНР Си Цзиньпину.

Политика •   •  8838 просмотра
Посол Украины вручил верительные грамоты лидеру КНР Си Цзиньпину

Во Львове и области работники ТЦК будут использовать бодикамеры

Сотрудники ВСК и СП во Львове и области отныне будут использовать нагрудные видеокамеры, чтобы помочь разобраться в конфликтных ситуациях, которые могут возникнуть во время военного патрулирования и мобилизационных мероприятий.

Общество •   •  8488 просмотра
Во Львове и области работники ТЦК будут использовать бодикамеры

Новый министр обороны Китая провел видеопереговоры с шойгу: говорит, будут выводить военные отношения на еще более высокий уровень

Дун Цзюнь, новый министр обороны Китая, провел свои первые публичные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу во время видеозвонка, в котором они пообещали усилить военное сотрудничество.

Новости Мира •   •  7085 просмотра
Новый министр обороны Китая провел видеопереговоры с шойгу: говорит, будут выводить военные отношения на еще более высокий уровень

Генсек НАТО и руководство Конгресса США провели переговоры, где поднимали тему Украины и другие ключевые вопросы безопасности

Столтенберг поблагодарил США за поддержку Украины и подчеркнул, что эта поддержка остается решающей для выживания Украины и стабильности Европы.

Новости Мира •   •  7349 просмотра
Генсек НАТО и руководство Конгресса США провели переговоры, где поднимали тему Украины и другие ключевые вопросы безопасности