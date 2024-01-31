На Таврійському напрямку Сили оборони ліквідували понад 450 окупантів та майже 300 ворожих БпЛА
Київ • УНН
Українські військові на Таврійському напрямку минулої доби знищили 453 окупантів, 68 одиниць військової техніки та 226 БпЛА різних типів.
Сили оборони на Таврійському напрямку минулої доби знищили 453 окупантів та 68 одиниць військової техніки. Крім того, уразили 226 ворожих БпЛА різних типів. Про це повідомив у середу командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.
Загальні втрати ворога минулої доби склали 453 особи та 68 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 5 танків, 21 ББМ, 14 артсистем, 2 РСЗВ, 18 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки
Також українські військові знищили 5 складів боєприпасів ворога. Крім того, було нейтралізовано або знищено 226 БпЛА різних типів.
За його словами, в операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби ворог завдав 50 авіаударів, 2 ракетних удари, провів 53 бойових зіткнення та здійснив 1004 артобстріли.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 385 230 осіб, 6310 танків та тисяч одиниць іншої військової техніки.