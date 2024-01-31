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На Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 450 оккупантов и почти 300 вражеских БпЛА

На Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 450 оккупантов и почти 300 вражеских БпЛА

Киев  •  УНН

31 январь 2024, 11:26  •  10276 просмотра

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Украинские военные на Таврическом направлении за прошедшие сутки уничтожили 453 оккупантов, 68 единиц военной техники и 226 БПЛА различных типов.

 Силы обороны на Таврическом направлении за прошедшие сутки уничтожили 453 оккупантов и 68 единиц военной техники. Кроме того, поразили 226 вражеских БпЛА различных типов. Об этом сообщил в среду командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

Общие потери врага за прошедшие сутки составили 453 человека и 68 единиц военной техники, не считая БпЛА. В частности, 5 танков, 21 ББМ, 14 артсистем, 2 РСЗО, 18 автомобилей и 3 единицы специальной техники

- написал Тарнавский в Telegram.

Также украинские военные уничтожили 5 складов боеприпасов врага.  Кроме того, было нейтрализовано или уничтожено 226 БпЛА различных типов. 

По его словам, в операционной зоне ОСУВ Таврия за прошедшие сутки враг нанес 50 авиаударов, 2 ракетных удара, провел 53 боевых столкновения и совершил 1004 артобстрела.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 385 230 человек, 6310 танков и тысяч единиц другой военной техники. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
На Таврійському напрямку Сили оборони ліквідували понад 450 окупантів та майже 300 ворожих БпЛА
Ukrainian Armed Forces eliminated over 450 occupants and nearly 300 enemy UAVs in the Tavria sector
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