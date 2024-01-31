На Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали более 450 оккупантов и почти 300 вражеских БпЛА

Силы обороны на Таврическом направлении за прошедшие сутки уничтожили 453 оккупантов и 68 единиц военной техники. Кроме того, поразили 226 вражеских БпЛА различных типов. Об этом сообщил в среду командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

Общие потери врага за прошедшие сутки составили 453 человека и 68 единиц военной техники, не считая БпЛА. В частности, 5 танков, 21 ББМ, 14 артсистем, 2 РСЗО, 18 автомобилей и 3 единицы специальной техники - написал Тарнавский в Telegram.

Также украинские военные уничтожили 5 складов боеприпасов врага. Кроме того, было нейтрализовано или уничтожено 226 БпЛА различных типов.

По его словам, в операционной зоне ОСУВ Таврия за прошедшие сутки враг нанес 50 авиаударов, 2 ракетных удара, провел 53 боевых столкновения и совершил 1004 артобстрела.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 385 230 человек, 6310 танков и тысяч единиц другой военной техники.