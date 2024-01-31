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На Таврійському напрямку зводять фортифікаційні споруди

На Таврійському напрямку зводять фортифікаційні споруди

Київ • УНН

 • 22577 перегляди

На Таврійському напрямку триває зведення фортифікаційних споруд та облаштування ліній оборони протитанковими ровами, окопами, інженерними та мінно-вибуховими загородженнями.

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" продовжується зведення фортифікаційних споруд та інженерних загороджень. Про це УНН повідомляє із посиланням на Генштаб ЗСУ. 

Деталі 

Як зазначається, на Таврийському напрямку інженерні підрозділи командування Сил підтримки ЗСУ облаштовують рубежі оборони. 

Вони включають у себе протитанкові рови, траншеї, інженерні та мінні загородження.

Доповнення 

 Сили оборони на Таврійському напрямку минулої доби знищили 453 окупантів та 68 одиниць військової техніки. Крім того, уразили 226 ворожих БпЛА різних типів. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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