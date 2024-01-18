На Таврическом направлении оккупанты активно используют бронетехнику для поддержки пехоты - Тарнавский
В операционной зоне ОСУВ "Таврия" оккупационные войска рф провели38 боевых столкновений и осуществили 924 артобстрела.
На дорогах Украины увеличат количество камер фиксации нарушений ПДД на несколько сотен - Билошицкий
Украинские власти планируют увеличить количество камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах на несколько сотен. Инициатива возникла после того, как появились данные, свидетельствующие о том, что в местах, где установлены такие камеры, уровень аварийности снижается втрое.
"Отмыли" более 1,2 млн грн на ремонте укрытия в больнице: на Полтавщине разоблачили масштабную коррупционную схему с участием депутата
На Полтавщине разоблачена масштабная коррупционная схема во время ремонта больницы с участием директора, местного депутата и бизнесмена. Только от одного из подрядчиков общая сумма полученных "откатов" составила более 1,2 млн гривен.
Финансовая "пирамида": Нацполиция ищет пострадавших от мошеннического проекта "S-Group"
В Украине мошенники, которые выдавали себя за международный инвестиционный фонд S-Group, обманули граждан на миллионы гривен с помощью криптовалютной аферы.
Министр обороны Украины отменил визит во Францию по "соображениям безопасности"
Рустем Умеров должен был отправиться со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню на площадку, где производятся пушки Caesar, поскольку Франция объявила о производстве 78 единиц для Украины.
Кулеба назвал две вещи, в которых Украина больше всего нуждается
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал предоставить Украине средства противовоздушной обороны и использовать замороженные российские активы, которые, по его словам, могли бы профинансировать восстановление поврежденной инфраструктуры.
Оккупанты ночью ударили по Боровой на Харьковщине: повреждена больница и "скорая"
Российские войска атаковали село Боровая Изюмского района Харьковской области, повредив жилые дома, больницу и автомобиль скорой помощи.
В ГБР ожидают, что суд сегодня изберет меру пресечения Гринкевичу
Государственное бюро расследований (ГБР) ожидает сегодня судебного рассмотрения дела львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, которого подозревают в сделке с военной одеждой на 1 миллиард гривен. Гринкевичу также выдвинуто подозрение в попытке дать взятку в 500 тысяч долларов.
В Украине второй раз за утро масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ
В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31 рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.
Штат Мэн приостановил исключение Трампа из выборов до решения Верховного суда
Штат Мэн приостановил исключение бывшего президента Дональда Трампа из президентских праймериз, пока Верховный суд не вынесет решение по соответствующему делу.