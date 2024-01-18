На Таврическом направлении оккупанты активно используют бронетехнику для поддержки пехоты - Тарнавский

На Таврическом направлении россияне снова начали активно использовать бронетехнику для поддержки и десантирования пехоты. Об этом заявил бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, передает УНН.

Детали

По его словам, за три дня враг потерял 41 бронемашину, среди них 17 танков.

Не прекращает авиаудары. Уже почти неделю ежесуточное их количество не опускается ниже 20. А вчера был зафиксирован 41 случай - резюмировал бригадный генерал.

Он также отметил, что в операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг провел 38 боевых столкновений и совершил 924 артобстрела.

На Авдеевском направлении бойцы ССО уничтожили группу оккупантов, которые пытались штурмовать позиции ВСУ

Дополнение

Тарнавский рассказал, что на Таврическом направлении Силы обороны Украины ликвидировали российскую РЛС "Зоопарк" и станцию РЭБ "Репеллент-1".

Общие потери российских оккупантов составили 385 человек и 57 единиц военной техники. В частности, 4 танка, 12 ББМ, 6 артсистем, 14 БпЛА, 13 автомобилей, 8 единиц спецтехники. Силы обороны Украины уничтожили 3 склада боеприпасов и 2 других важных объекта противника - рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия".

Напомним,

По всей линии фронта в полосе ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" российские оккупанты активизировались, враг наступает.

Украинские военные в активной обороне, дают отпор и при возможности переходят к атакующим действиям.