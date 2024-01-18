По всьому фронту в ОСУВ "Хортиця" росіяни активізувалися, Сили оборони дають відсіч - Фітьо
Київ • УНН
Російські війська збільшили активність по всьому фронту в ОСУВ "Хортиця", Сили оборони дають відсіч
По всій лінії фронту у смузі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" російські окупанти активізувалися, ворог наступає. Українські військові в активній обороні, дають відсіч й за нагоди переходять до атакувальних дій. Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо в ефірі телемарафону у четвер, передає кореспондент УНН.
Бачимо, що по всій лінії фронту в ОСУВ "Хортиця" ворог активізувався, ворог наступає. Наші захисники в активній обороні, дають відсіч й за нагоди переходять до атакувальних дій, покращують тактичне становище, беруть полонених
Він зазначив, що якихось важливих успіхів в окупаційних військ наразі немає.
Доповнення
15 січня повідомлялося, що командувач Сухопутних військ ЗС України, командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військовослужбовців, які виконують бойові завдання в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" та вручив їм державні нагороди.