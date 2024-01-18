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По всьому фронту в ОСУВ "Хортиця" росіяни активізувалися, Сили оборони дають відсіч - Фітьо

Київ • УНН

 • 25027 перегляди

Російські війська збільшили активність по всьому фронту в ОСУВ "Хортиця", Сили оборони дають відсіч

По всій лінії фронту у смузі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" російські окупанти активізувалися, ворог наступає. Українські військові в активній обороні, дають відсіч й за нагоди переходять до атакувальних дій. Про це повідомив начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо в ефірі телемарафону у четвер, передає кореспондент УНН.

Бачимо, що по всій лінії фронту в ОСУВ "Хортиця" ворог активізувався, ворог наступає. Наші захисники в активній обороні, дають відсіч й за нагоди переходять до атакувальних дій, покращують тактичне становище, беруть полонених

- розповів Фітьо.

Він зазначив, що якихось важливих успіхів в окупаційних військ наразі немає.

Доповнення

15 січня повідомлялося, що командувач Сухопутних військ ЗС України, командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військовослужбовців, які виконують бойові завдання в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" та вручив їм державні нагороди. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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