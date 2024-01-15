"Безпосередньо виконують бойові завдання": Сирський показав кадри візиту до українських воїнів

Командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-полковник Олександр Сирський відвідав військовослужбовців, які виконують бойові завдання в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" та вручив їм державні нагороди. Про це він повідомив у своєму Тelegram-каналі, передає УНН.

Відвідав наших військовослужбовців, які безпосередньо виконують бойові завдання в смузі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" - написав Сирський.

На знак вдячності, за зразкове виконання військового обов’язку він вручив державні нагороди, відзнаки Головнокомандувача ЗС України, командувача Сухопутних військ та цінні подарунки військовослужбовцям, які боронять нашу країну, попри морози та чисельну перевагу ворога.

"Наші воїни не перший рік тримають оборону на різних напрямках фронту. Те, що вони роблять сьогодні, є надзвичайно важливим для майбутньої перемоги. Разом ми обов’язково здолаємо ворога!", - вказав Сирський.

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