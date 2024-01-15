"Непосредственно выполняют боевые задачи": Сырский показал кадры визита к украинским воинам

Командующий Сухопутных войск ВС Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил военнослужащих, выполняющих боевые задачи в полосе ответственности ОСГВ "Хортица" и вручил им государственные награды. Об этом он сообщил в своем Тelegram-канале, передает УНН.

Посетил наших военнослужащих, которые непосредственно выполняют боевые задачи в полосе ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" - написал Сырский.

В знак благодарности, за образцовое выполнение воинского долга он вручил государственные награды, награды Главнокомандующего ВС Украины, командующего Сухопутных войск и ценные подарки военнослужащим, которые защищают нашу страну, несмотря на морозы и численное преимущество врага.

"Наши воины не первый год держат оборону на разных направлениях фронта. То, что они делают сегодня, является чрезвычайно важным для будущей победы. Вместе мы обязательно одолеем врага!" - указал Сырский.

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