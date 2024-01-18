По всему фронту в ОСГВ "Хортица" россияне активизировались, Силы обороны дают отпор - Фитьо
Киев • УНН
Российские войска увеличили активность по всему фронту в ОСГВ "Хортица", Силы обороны дают отпор
По всей линии фронта в полосе ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" российские оккупанты активизировались, враг наступает. Украинские военные в активной обороне, дают отпор и при возможности переходят к атакующим действиям. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.
Видим, что по всей линии фронта в ОСГВ "Хортица" враг активизировался, враг наступает. Наши защитники в активной обороне, дают отпор и при возможности переходят к атакующим действиям, улучшают тактическое положение, берут пленных
Он отметил, что каких-то важных успехов у оккупационных войск на данный момент нет.
Дополнение
15 января сообщалось, что командующий Сухопутных войск ВС Украины, командующий ОСГВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский посетил военнослужащих, выполняющих боевые задачи в полосе ответственности ОСГВ "Хортица" и вручил им государственные награды.
По всему фронту в ОСГВ "Хортица" россияне активизировались, Силы обороны дают отпор - Фитьо
Российские войска увеличили активность по всему фронту в ОСГВ "Хортица", Силы обороны дают отпор.
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
Кирилл Кернес, сын бывшего мэра Харькова, который во время российского вторжения живет за границей, может не найти политической поддержки, если вернется в Украину.
Собирательное понятие возможной патологии - Голубовская о "болезни Х"
По словам инфекциониста Ольги Голубовской, "болезнь Х" - это термин, обозначающий потенциальную патологию с пандемическим потенциалом.
Оккупанты наступают возле Макеевки и Белогоровки на Луганщине: Силы обороны отбили 8 атак за сутки
Российские войска наступают в Луганской области, в частности вблизи Макеевки и Белогоровки, но украинские силы отбили восемь атак. Медицинские учреждения региона переполнены ранеными российскими военными.
В россии заявляют о якобы сбитии 10 ракет над белгородщиной
Губернатор белгородской области россии вячеслав гладков утверждает, что их системы противовоздушной обороны сбили 10 ракет.
россияне ударили по многоквартирному дому в Купянске на Харьковщине: есть погибшая и раненые
Российские войска обстреляли Купянск Харьковской области, попав в жилой дом, в результате чего один человек погиб и двое получили ранения.
Пакистан нанес удары по объектам в Иране после атаки Тегерана
Пакистан нанес военные удары по укрытиям боевиков-сепаратистов в Иране, что привело к эскалации напряженности в отношениях между двумя соседями. Это произошло после того, как Иран, по сообщениям, нанес высокоточные ракетные удары по опорным пунктам боевиков в Пакистане, что привело к серьезной эскалации напряженности на их общей границе.
Враг за сутки обстрелял Запорожскую область почти 180 раз: есть разрушения
Российские войска 179 раз обстреляли Запорожскую область Украины за сутки, вызвав разрушения зданий и инфраструктуры.
Байден встретился с лидерами Конгресса для обсуждения помощи Украине
Президент Джо Байден встретился с лидерами Конгресса, чтобы обсудить предоставление срочной помощи Украине, включая средства противовоздушной обороны и артиллерию. Президент призвал Конгресс к быстрым действиям, чтобы профинансировать эту помощь и продемонстрировать решимость США в решении украинского кризиса.
США нанесли четвертый удар по хуситам в Йемене менее чем за неделю
США провели очередную серию ударов против хуситов в Йемене, что стало четвертой атакой менее чем за неделю.