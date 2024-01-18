По всему фронту в ОСГВ "Хортица" россияне активизировались, Силы обороны дают отпор - Фитьо

По всей линии фронта в полосе ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" российские оккупанты активизировались, враг наступает. Украинские военные в активной обороне, дают отпор и при возможности переходят к атакующим действиям. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.

Видим, что по всей линии фронта в ОСГВ "Хортица" враг активизировался, враг наступает. Наши защитники в активной обороне, дают отпор и при возможности переходят к атакующим действиям, улучшают тактическое положение, берут пленных - рассказал Фитьо.

Он отметил, что каких-то важных успехов у оккупационных войск на данный момент нет.

Дополнение

15 января сообщалось, что командующий Сухопутных войск ВС Украины, командующий ОСГВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский посетил военнослужащих, выполняющих боевые задачи в полосе ответственности ОСГВ "Хортица" и вручил им государственные награды.