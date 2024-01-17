На Авдеевском направлении бойцы ССО уничтожили группу оккупантов, которые пытались штурмовать позиции ВСУ

На Авдеевском направлении украинские спецназовцы ликвидировали группу оккупантов, которые ночью пытались штурмовать позиции Сил обороны Украины. Об этом сообщила пресс-служба Сил специальных операций ВСУ, передает УНН.

Детали

Военные рассказали, что сегодня подступы к Авдеевке изуродованы воронками от взрывов и усеяны трупами оккупантов.

Операторы 8-го отдельного полка ССО уничтожили вражескую группу, которая выдвинулась ночью для штурма позиций Сил обороны Украины на Авдеевском направлении - резюмировали в ССО.

Как рассказали сами операторы, во время наблюдения они зафиксировали группу противника в составе семи военнослужащих. После этого по оккупантам открыли огонь из миномета, который корректировал дрон ССО.

В результате огневого поражения группа полностью уничтожена - резюмировали военные.

В ССО также показали кадры ночной работы украинского миномета, который ликвидирует группу оккупантов.

Напомним,

Британские аналитики заявили, что несмотря на попытки россиян продвинуться на Авдеевском направлении, окружение Авдеевки в ближайшее время выглядит очень маловероятным.

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