На Авдеевском направлении бойцы ССО уничтожили группу оккупантов, которые пытались штурмовать позиции ВСУ
Украинские спецназовцы ликвидировали группу оккупантов, которые пытались штурмовать позиции ВСУ на Авдеевском направлении. Вражеская группа, замеченная во время наблюдения, была полностью уничтожена минометным огнем.
Во время войны поставляли в рф изделия из металла: топ-менеджменту предприятий сообщено о подозрении
Правоохранители сообщили о подозрении топ-менеджменту компаний, которые во время войны продолжали поставлять в рф системы заграждения.
В Кривом Роге сообщают о слышимых звуках взрывов. ВС ВСУ предупреждали о ракете в направлении города
Воздушные силы Украины предупредили о вражеской ракете в направлении Кривого Рога.
Давос: тревога по поводу геополитических рисков омрачает устойчивость мировой экономики
Устойчивость мировой экономики превзошла все прогнозы, но на Всемирном экономическом форуме дискуссии сосредоточены на войнах: россия против Украины, противостояние Израиля и Хамас, конфликт в Красном море и другие вероятные угрозы.
В Мариуполе зафиксировали перемещение оккупантов в направлении Волновахи - Андрющенко
По сообщениям советника городского головы, оккупанты перемещались к Волновахе, Донецкая область, из Мариуполя.
Кулеба переговорил с коллегой из председательствующей в ЕС Бельгии: назвал целью провести первый раунд переговоров о членстве вовремя
Украина провела переговоры с Бельгией, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, относительно шагов на пути к членству в ЕС с общей целью проведения межправительственной конференции как начального этапа переговоров о вступлении. Стороны также обсудили вопрос использования замороженных российских активов для помощи Украине.
Шпионил за боевыми самолетами ВСУ на Кировоградщине: СБУ задержала вражеского информатора
Служба безопасности Украины задержала в Кировоградской области информатора, который шпионил за Воздушными силами Вооруженных сил Украины в пользу российских спецслужб. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Премьер Словакии считает замечания Орбана по бюджету ЕС "рациональными и разумными"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал замечания венгерского коллеги Виктора Орбана относительно бюджета ЕС, назвав их "рациональными и разумными".
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.
ЕС уверен в развороте Орбана по разрешению на финансирование для Украины, соглашение может быть в течение нескольких недель - Politico
Венгрия демонстрирует все большую готовность достичь компромисса по финансированию Украины со стороны ЕС в 50 млрд евро. Продолжаются переговоры по потенциальным "подсластителям" для Венгрии, и есть надежда, что соглашение будет достигнуто в ближайшие недели.