На Авдеевском направлении бойцы ССО уничтожили группу оккупантов, которые пытались штурмовать позиции ВСУ

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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
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Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу
16 января  •  155531 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу

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Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп
16 января  •  137092 просмотра

Нужно определить конкретный орган, который будет расследовать преступления судей - нардеп

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Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
  •  131894 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

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Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин
16 января  •  129272 просмотра

Результаты исследований по недавним массированным ударам рф тоже должны стать доказательной базой для Международного уголовного суда - Рувин

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Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22
15 января  •  143637 просмотра

Военный эксперт рассказал, какие задачи выполняли и как работали сбитые ВСУ вражеские самолеты А-50 и Ил-22

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Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф
15 января  •  151534 просмотра

Недостатки в производстве, низкое качество материалов: Рувин объяснил, почему часть вражеских ракет не долетает до Украины и падает в рф

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Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех
15 января  •  147193 просмотра

Эксперт: отмена банковской тайны - мечта Гетманцева, которая приведет к обложению налогами всего и всех

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Новости по теме

На Авдеевском направлении бойцы ССО уничтожили группу оккупантов, которые пытались штурмовать позиции ВСУ

Украинские спецназовцы ликвидировали группу оккупантов, которые пытались штурмовать позиции ВСУ на Авдеевском направлении. Вражеская группа, замеченная во время наблюдения, была полностью уничтожена минометным огнем.

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На Авдеевском направлении бойцы ССО уничтожили группу оккупантов, которые пытались штурмовать позиции ВСУ

Во время войны поставляли в рф изделия из металла: топ-менеджменту предприятий сообщено о подозрении

Правоохранители сообщили о подозрении топ-менеджменту компаний, которые во время войны продолжали поставлять в рф системы заграждения.

Криминал и ЧП •   •  10060 просмотра
Во время войны поставляли в рф изделия из металла: топ-менеджменту предприятий сообщено о подозрении

В Кривом Роге сообщают о слышимых звуках взрывов. ВС ВСУ предупреждали о ракете в направлении города

Воздушные силы Украины предупредили о вражеской ракете в направлении Кривого Рога.

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В Кривом Роге сообщают о слышимых звуках взрывов. ВС ВСУ предупреждали о ракете в направлении города

Давос: тревога по поводу геополитических рисков омрачает устойчивость мировой экономики

Устойчивость мировой экономики превзошла все прогнозы, но на Всемирном экономическом форуме дискуссии сосредоточены на войнах: россия против Украины, противостояние Израиля и Хамас, конфликт в Красном море и другие вероятные угрозы.

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Давос: тревога по поводу геополитических рисков омрачает устойчивость мировой экономики

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По сообщениям советника городского головы, оккупанты перемещались к Волновахе, Донецкая область, из Мариуполя.

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В Мариуполе зафиксировали перемещение оккупантов в направлении Волновахи - Андрющенко

Кулеба переговорил с коллегой из председательствующей в ЕС Бельгии: назвал целью провести первый раунд переговоров о членстве вовремя

Украина провела переговоры с Бельгией, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, относительно шагов на пути к членству в ЕС с общей целью проведения межправительственной конференции как начального этапа переговоров о вступлении. Стороны также обсудили вопрос использования замороженных российских активов для помощи Украине.

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Кулеба переговорил с коллегой из председательствующей в ЕС Бельгии: назвал целью провести первый раунд переговоров о членстве вовремя

Шпионил за боевыми самолетами ВСУ на Кировоградщине: СБУ задержала вражеского информатора

Служба безопасности Украины задержала в Кировоградской области информатора, который шпионил за Воздушными силами Вооруженных сил Украины в пользу российских спецслужб. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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Шпионил за боевыми самолетами ВСУ на Кировоградщине: СБУ задержала вражеского информатора

Премьер Словакии считает замечания Орбана по бюджету ЕС "рациональными и разумными"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал замечания венгерского коллеги Виктора Орбана относительно бюджета ЕС, назвав их "рациональными и разумными".

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Премьер Словакии считает замечания Орбана по бюджету ЕС "рациональными и разумными"

Воздушная тревога объявлена по всей Украине

Во всех областях Украины объявлена воздушная тревога.

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Воздушная тревога объявлена по всей Украине

ЕС уверен в развороте Орбана по разрешению на финансирование для Украины, соглашение может быть в течение нескольких недель - Politico

Венгрия демонстрирует все большую готовность достичь компромисса по финансированию Украины со стороны ЕС в 50 млрд евро. Продолжаются переговоры по потенциальным "подсластителям" для Венгрии, и есть надежда, что соглашение будет достигнуто в ближайшие недели.

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ЕС уверен в развороте Орбана по разрешению на финансирование для Украины, соглашение может быть в течение нескольких недель - Politico