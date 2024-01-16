Силы обороны на Таврическом направлении уничтожили вражескую САУ "Гиацинт-С" и поразили ЗРК "Тор"

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали почти четыре сотни оккупантов и более 60 единиц военной техники россиян. В частности, уничтожили вражескую САУ "Гиацинт-С" и поразили ЗРК "Тор". Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский, передает УНН.

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По его словам, в операционной зоне ОСУВ Таврия враг за прошедшие сутки нанес 20 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений и совершил 919 артобстрелов.

Оккупанты увеличили количество атак при поддержке бронетехники - полностью уничтожено 6 российских танков, еще два - получили значительные повреждения. - написал Тарнавский в Telegram.

Он указал, что украинские военные стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.

Общие потери врага за прошедшие сутки составили 386 человек и 67 единиц военной техники. В частности, 8 танков, 7 ББМ, 14 артсистем, 1 средство ПВО, 27 БпЛА, 5 автомобилей и 4 единицы специальной техники. Уничтожено 2 склада боеприпасов врага.

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